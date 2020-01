Venemaa uus peaminister. Kes ta on ja millega ta on ära teeninud erilise tähelepanu?

Positiivsena tuuakse välja, et peaministrikandidaat on eemal nii poliitilistest kui äri-gruppidest, saab hästi aru erinevate valdkondade olukorrast ning eripäradest, teab kuidas võimuorganitega töötada, oskab eesmärke saavutada, aga ka suhteid siluda.

Mišustinil on head suhted ning hea maine ka rahvusvahelistes organisatsioonides, näiteks ka Majanduskoostöö ja Arengu Organisatsiooniga OECD.

Endine rahandusminister Aleksei Kudrin ütles, et ühiskond on väsinud valitsuse täitmata lubadustest ning Mišustini peaministriks asumine annab lootust, et Venemaal reformid läbi viiakse. Kudrin tõi välja, et Mišustin tunneb ettevõtlust ja seal valitsevat olukorda ning oskab leida tasakaalu ettevõtete ning riigi huvide vahel.

Ta suutis välja töötada kindla maksude administreerimise mehhanismi, kus probleemid ei olnud enam esmajoones ettevõtete omad ning Kudrini kinnitusel tunneb praegune maksuameti juht numbreid ning mõistab uute tehnoloogiate tähtsust kogu riigi majanduse arengu jaoks.

Samas on Kudrin ja Mišustin vanad tuttavad, just Kudrin tutvustas teda 2010. aastal maksuameti kollektiivile, pärast seda kui toona peaministri ametit pidanud Vladimir Putin oli Mišustini maksuameti juhiks määranud. Lisaks, aastatel 1998-2004, mil Mišustin oli ministri asetäitja maksude alal, oli Kudrin rahandusminister, tõsi, Kudrin sai sellesse ametisse 2000. aasta mais.

Mišustin on majandusteaduste doktor ning viibis aastatel 2008-2010 lühikest aega ka riigiteenistusest eemal, töötades UFG Asset Managementi presidendina.

Tegeleb ka muusikaga

Lisaks maksualale on Mišustinil ka teisi huvisid. Ta mängib klaverit ning on mitmete populaarsete laulude muusika autor.

Ka Sberbanki juht German Gref kirjutas 2012. aastal Mišustinit 46. sünnipäeva puhul õnnitledes: „ Ja vähesed teavad, et olete ka helilooja, kes kirjutab ka suurepärast muusikat ning et mõned teie laulud on kujunenu tõelisteks hittideks".

Mišustini ametliku elulookirjelduse kohaselt mängib ta klaverit.