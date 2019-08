Venemaa valitsus ajas taastuvenergiale sõrad vastu

Kuid ministeerium leidis, et piisab, kui ehitada ainult 5 GW rohelist võimsust - 3 455 GW tuuleparke ja 1,498 GW päikeseelektrijaamasid. Uues investeerimistsüklis soovib energeetikaministeerium jätta tootluse 12% tasemele.

Nagu energeetikaministeerium väidab, suudab energiaturg ilma täiendavate toetusteta edukalt tegutseda alates aastast 2036.

Päikeseenergiaettevõtete liit usub, et energiaministeeriumi ettepanek ei vasta tööstuse arengutasemele. Päikesemoodulite tootmine jõudis 600 MW-ni ja tuuleenergia puhul ei ületa see 300 MW. "Päikeseelektrijaama ehituse maksumus on tuulepargist 20% madalam ning päikeseenergia tööstuses olevad tooted on enamikul maailmaturgudel konkurentsivõimelised," teatas liit.

Seega ei tohiks päikeseenergiajaamade kasutuselevõtu maht olla väiksem kui 3,7 GW.

Taastuvenergia Arendamise Assotsiatsiooni väitel on Venemaal roheline energia juba odavam kui uute traditsiooniliste elektrijaamade ehitamine. "Kui piirame rohelise energia arendamist 5 GW-ni, siis saab 2035. aastaks Venemaa energia süsinikuintensiivsuse liider, kui taastuvenergia osakaal energiabilansis on alla 1,5%," teatas assotsatsioon.

Energia tarbijate kogukond seevastu avaldab arvamust, et taastuvenergia toetamine läbi hulgimüügituru meetmete tuleks täielikult välistada, piirdudes tarbija vabatahtliku nõudlusega.