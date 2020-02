Venemaa võib lennufirmadele koronaviirusega seotud kahjud hüvitada

Ditrihhi sõnul on transpordiministeerium välja arvestanud lennupiirangutest saadud otsesed kulud ning esitanud need valitsusele, kirjutab Vedomosti. 6. jaanuariks peaks rahandusministeerium arvestused üle avatama ning oma ettepanekud esitama.

Transpordiministri kinnitusel ei ole lennuühendust Hiinaga täielikult plaanis katkestada.

Praegu võtab Hiinast tulevaid lende vastu vaid spetsiaalselt varustatud Šeremetjevo lennujaama F terminal.

Koronaarviiruse tõttu peatas Venemaa tšarterlennud Hiinasse ning 1. jaanuarist vähendati ka regulaarreise. Regulaarreise teostab vaid Aeroflot ning lennud toimuvad vaid Pekingisse, Šanghaisse, Guangdzousse ning Hong Kongi.

Transpordiministri sõnavõtt kergitas Aerofloti aktsia hinda Moskva börsil 118 rublani. Praeguseks on hind küll langenud 116,5 rublani, kuid eilsest sulgemishinnast on see 4,06% kõrgem.