Venemaal miljonitest ilma jäänud Sõõrumaa tunnistab, et pole riiki oodatud: enne kevadet ma nina sinna ei topi

"Venemaal jäin ma mitmekümnest miljonist eurost ilma [mõned aastad tagasi on Sõõrumaa öelnud, et kaotas seal 30 miljonit eurot-toim.]. Kohtuskäimine kestab siiamaani," rääkis Urmas Sõõrumaa Ärilehele antud videointervjuus. "No ikka sellega, kes mult need miljonid pihta pani. See oli minu sealne partner ja tema sõbrad. Oli selline turvafirma nagu Ares. 2013. aastal oli see esindatud 56 Vene linnas ja mille käibenumbrid lähenesid kolmele miljardile rublale."

Sõõrumaa tunnistas, et tal oli vahepeal ka piiriületamine häiritud. "Näiteks minu passi iga lehte kopeeriti hoolikalt, vahepeal helistati kuhugi. Praegusel hetkel, enne kevadet, ma sinna oma nina ei topi."

Vaata pikemat intervjuud Urmas Sõõrumaaga, kus räägitakse ka Patarei omandamisest, Mati Alaveri kohtuasjast, suhetest Edgar Savisaarega ja samuti Signaali omandamisest: