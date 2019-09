Venemaal valmistatakse ette neljapäevase töönädala eksperimenti

Märgitakse, et selliste ettevõtete nimekirja kuuluvad töötleva tööstuse, põllumajandus-, teaduslik-tehnilised ja ehitusettevõtted, vahendab RIA Novosti.

„Ettevõtetes <...> ei tee töötajad 30-40% ajast mitte midagi. Meie ülesanne ei ole selles, et kokku hoida tööpäeva, vaid selles, et nad saaksid teha selle kasulikuks,” selgitas Zaselski.

Zaselski lisas, et kindlaid parameetreid neljapäevasele töönädalale ülemineku kohta praegusel hetkel ei ole. Lõpliku järelduse töönädala lühendamise kohta võib tema sõnul teha siis, kui skeemi katsetatakse suure hulga ettevõtete peal, sest eksperiment ainult ühe ettevõtte raames tulemusi ei anna.

Neljapäevasele töönädalale ülemineku teemat puudutas juuni alguses Venemaa peaminister Dmitri Medvedev, kelle arvates on see reaalne, aga mitte kohe.

„Sellega peab kaasnema töö tootlikkuse kasv ühelt poolt, kui jutt käib täisväärtuslikust töönädalast, ja loomulikult selle töötasu säilimine, mis praegu on,” ütles Medvedev.

Ideed toetas Venemaa Sõltumatute Ametiühingute Föderatsioon, töö- ja sotsiaalkaitseministeerium peab aga teatama valitsusele oma seisukoha septembri lõpuks.

Majandusarenguminister Maksim Oreškin ütles RIA Novostile, et üleminek on võimalik ainult sel juhul, kui sissetulekute tase ja töö tootlikkus on kõrged.

Enamik Venemaa tööandjatest küsitluse järgi üleminekut neljapäevasele töönädalale ei toeta.