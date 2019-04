Venemaalased hakkasid toidult kokku hoidma

Vaid kaks protsenti küsitletutest tunnistas, et on mullu novembrist selle aasta märtsini kokkuhoidu vähendanud, vahendab Lenta.ru. Umbes pooled küsitletutest tõdesid, et nende kulutused toidule ning esmatarbekaupadele ei ole muutunud.

Fondi andmetel on venemaalased hakanud rohkem kokku hoidma liha arvelt, seda tegid 24% vastanutest. Samuti hoitakse rohkem kokku juustu ning vorsti, kala ning teiste mereandide pealt (18% küsitletutest). 14% vastanutest vähendasid kulutusi puuviljadele, 10% kondiitritoodetele ning 8% küsitletutest magusatele alkoholivabadele jookidele.

20% vastanutest tõdesid, et on kulutusi vähendanud riietele ning jalanõudele. 14% vähendas kulutusi meelelahutusele, kinole ning muuseumikülastustele. 12% vastanutest tunnistas, et kulutasid vähem kohvikutele ning restoranidele ning samuti parfümeeriale ning kosmeetikatoodetele.

Lisaks tõmbasid venemaalased kokku ka reisimisele, olmetehnikale, sigarettidele, bensiinile ning ravimitele tehtud kulutusi.