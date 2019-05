Venemaalt üritati Erstisse tuua hiigelkoguses ohtlikke kreeme ja kemikaale

Keelatud kaupade hulgas oli kuus erinevat kosmeetikatoodet, mis sisaldasid Euroopa Liidus 2015. aastast keelatud säilitusainet isobutüülparabeen ja 3052 erinevat registreerimata biotsiidi ja nõuetele mittevastavat kemikaali, millel puudusid igasugused andmed nende koostise ning kasutamise kohta.

Kaup, mida ei ole lubatud vabasse ringlusesse ehk Euroopa Liidu turule, kas hävitatakse või saadetakse tagasi.

Maksu- ja tolliamet teavitas terviseametit imporditavatest saadetistest, mille suhtes neil olid tekkinud kahtlused.

„Turujärelevalve eelse tegevuse käigus ei lastud riiki 75 protsenti teavitatud toodetest. Vältides ohtlike ja nõuetele mittevastavate toodetega kokkupuudet ning seeläbi võimalikke tervisekahjustusi ning mürgistusi, kaitseme nii Euroopa turgu kui elanikkonna tervist,“ ütles kemikaaliohutuse osakonna peaspetsialist Natali Promet. „Kahtluste korral saadab maksu- ja tolliamet terviseametile tolliteatise. Meie jaoks on see igapäevane koostöö. Aasta algusest on tulnud 130 sarnast teatist.”