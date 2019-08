Venezuelale piraka laenu andnud Venemaa ei saa sanktsioonide tõttu intresse kätte

Venemaal pole võimalik Caracaselt saada intressimakseid 3 miljardi dollari suuruse laenu eest, sest USA pani Venezuela valitsuse sanktsioonide nimekirja ja blokeeris selle varad. Peaaegu iga dollarimakse on ühenduses USA finantssüsteemiga ja seda võidakse blokeerida.

Veel 2011. aastal andis Venemaa Caracasele riigilaenu summas kuni 4 miljardit dollarit. 2017. aasta novembris korraldas Venemaa selle laenu ümber nii, et Venezuela koguvõlaks määrati 3,15 miljardit dollarit ja lõplik tagasimakseperiood nihutati 2027. aastasse. Aastatel 2018–2023 on laenumaksete maht minimaalne ja Venezuela maksab Venemaale intresse kaks korda aastas märtsis ja septembris nö fikseeritud intressimääraga, teatas rahandusministri asetäitja Sergei Stortšak.

Venemaa nõustus Venezuela 3 miljardi dollari suuruse võla tasumist edasi lükkama.

2019. aasta aprillis, kui Venezuela valitsus polnud veel sanktsioonide all, kandis Caracas väikese viivitusega 100 miljoni dollari suuruse summa. Kuid olukord on muutunud: järgmine makse peaks laekuma septembri lõpus. Peaministri esimene asetäitja Anton Siluanov ütles, et makse suurus on 200 miljonit dollarit. Kuid Nicolas Maduro valitsus on nüüd USA rangete piirangute all.

Maksta on peaaegu võimatu

"Dollarites maksmine on praktiliselt võimatu," ütles USA rahandusministeeriumi majandussanktsioonide osakonna endine vanemnõunik Brian O'Toole RBC-le.