Venipak Eesti juht: tarnime tooted ohutult koju

COVID-19 ja karantiin Eestis ning teistes Euroopa riikides on mõjutanud äritegevust märkimisväärselt. Ühe Balti regiooni suurima kullerteenuse Venipak esindaja aga ütleb, et Eestis toimub saadetiste kohaletoimetamine suuremate takistusteta ja kullerid tarnivad endiselt saadetisi saajatele turvaliselt otse koju.

„Võttes arvesse spetsialistide soovitusi, otsustasime, et jätkame saadetiste tarnet otse kodudesse, kuna selline tarneviis on kõige turvalisem. Loomulikult on saadetise üleandmine kontaktivaba ja oleme selleks täielikult valmis. Soovitame kõigil jääda koju ning kaitsta sel moel ennast ja lähedasi. Arvame, et saadetise tarne kodudesse on tunduvalt ohutum sellest, et saada pakk kätte näiteks pakiautomaadist,ˮ ütleb Venipak Eesti juht Justas Šablinskas.

2. aprillil ilmus teadusajakirjas The Lancet Microbe artikkel COVID-19 kohta, milles räägiti, et kõige lühemat aega – üksnes kolm tundi – säilib viirus salvrätikute peal ja kõige kauem ehk lausa seitse päeva plastikul ja roostevabal terasel.

Kuidas toimib saadetise kontaktivaba tarne?

„Üks peamisi muudatusi, mille pidime kasutusele võtma, oli saadetise kontaktivaba üleandmine. See ei ole päris uus asi, kuna toitu tarnivad ettevõtted sageli ei küsigi saajalt kinnitust tarne kättesaamise kohta. Siiski on meie olukord veidi teistsugune – saadetised on väärtuslikumad ja kallimad, seetõttu võib nende kaotsiminek minna kalliks maksma nii meile kui ka saatjale. Kui saadetis on kohale toimetatud, paneb saaja allkirja paki peal olevale spetsiaalsele kleepsule ja siis tehakse sellest pilt. Loomulikult peab kuller järgima väga rangeid eeskirju – ta ei tohi siseneda saatja või saaja koju ja saadetis tuleb panna ukse juurde,ˮ ütleb Šablinskas.

Šablinskas rõhutab, et Venipaki kullerid on kohustatud järgima reegleid ja tagama nii enda kui ka saadetiste saajate turvalisus.

„Pöörame suurt tähelepanu kullerite tervisele. Iga töötaja peab olema spetsiaalse maskiga, desinfitseerima käsi, transpordivahendeid ja saadetisi. Enne ja pärast tööd mõõdetakse nende kehatemperatuuri. Mõistame, et praegune olukord on keeruline ja võib tunduda, et turvalisem on võtta saadetis vastu pakiautomaadist. Nii see siiski pole ja soovitame usaldada meie kullereid,ˮ ütleb Venipak Eesti juht.

Tasumine ainult pangakaardiga

Venipaki esindaja sõnul võtavad kullerid praegu kauba eest tasu ainult maksekaardiga. „Nii meie kui ka teised kullerfirmad pakuvad muidu võimalust tasuda kauba eest ka sularahas otse kauba kohale toonud kullerile. Turvalisuse huvides oleme sularahaarveldusest praegu loobunud.ˮ

Ettevõtte juhi sõnul on juba mõnda aega olnud näha, et sularahamaksed vähenevad, kuid sularaha käibelt kadumist ta ei ennusta. „Vanemad inimesed maksavad tavaliselt sularahas. Mõned ettevõtted tasuvad samuti sularahas, eriti kui nende tegevus on seotud kaubanduse ja teenustega. Nii et sularahata arveldusele üleminek polnud tegelikult nii lihtne. Oleme oma püsikliente teavitanud ja proovime hoiatada kõiki kliente. On rõõmustav, et kõik suhtuvad sellesse piirangusse mõistvalt ja meil pole sellega suuremaid probleeme tekkinud.ˮ

COVID-19 ei mõjuta tuntavalt tarnetähtaegu

Ettevõtte esindaja sõnul ei ole COVID-19 märkimisväärselt mõjutanud saadetiste tarnetähtaegu. Seda tingis teatud määral ka asjaolu, et Venipak reageeris muutuvale olukorrale väga kiiresti ja palkas suure hulga lisatöötajaid.

„Esimesed kaks nädalat olid kõige raskemad, sest kohanesime paari päevaga Baltikumis väga suureks kasvanud saadetiste arvuga. Just sel ajal oli ka mitmepäevaseid viivitusi, kuid näiteks Leedus pakkide tavalisele kättetoimetamise režiimile naasmiseks töötasime ka laupäeviti. Viimase kahe nädala jooksul oleme pakkide kullerteenuste pakkujate turul tõenäoliselt ainsad, kes suudavad üsna sujuvalt hallata pakivoogusid ja meil on kõrge ehk 99,3% pakiveo kvaliteedinäitaja. Teeme kõvasti tööd, et taastada võimalikult kiiresti senine turukvaliteedi näitaja ehk 99,5%. Äriklientide saadetised ei hiline, eraklientidega tuleb viivitusi ette, kuid see pole enamasti seotud meie tööga, vaid müüjate võimekusega. Näiteks meie toome saadetise kohale ühe päevaga, kuid saadetise ettevalmistamine ja pakkimine võtab viis päeva. Saaja saab kauba kätte nädala pärast, aga see ei ole tingitud meie töö puudulikust kvaliteedist,ˮ ütleb Šablinskas.

Küsimusele, milline on olukord välismaalt saadetavate saadetistega, vastas Venipaki esindaja, et pikki viivitusi õnnestub vältida. „Näeme siin mitut probleemi. Saadetised pannakse ladudest teele õigel ajal, aga takistused tekivad nende laadimisel lennukitesse ja rongidesse, kuna tööjõudu on puudu. Kindlasti pole põhjust karta, et katkeb kaupade tarne teistest riikidest Eestisse, kuid töötajate nappuse tõttu võib protsess kauem aega võtta.ˮ