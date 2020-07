Ventspils on võitluses turistide üle muutunud teistele Baltikumi merelinnadele üha tugevamaks konkurendiks

Läti on sel suvel muutunud eestlastele varasemast olulisemaks puhkesihtkohaks, sest paljud ei soovi lastega koroonakriisi tõttu kaugemale sõita. Ventspils pakub linna ja sadama loodud omapärase keskkonnaga konkurentsi kõigile Baltimaade merelinnadele.

"Ventspils on rohkem lastega peredele mõeldud, Palangas on rohkem ööelu. Aga siin on rahulikum - mänguväljakud, lõbustuspark. Üldiselt rahulik linn," rääkis Tartust tulnud külaline Üllar Üllim "Aktuaalsele kaamerale".

"Juulis on turiste taas rohkem. Eriti meie naabreid leedulasi ja ka eestlasi on iga päev päris tihti meie tänavail näha," ütles Ventspilsi turismiinfokeskuse töötaja Santa Patmalniece.

Kroonakriis ja sadamareform on Läti ühe olulisema puhkelinna Ventspilsi arengut küll mõjutanud, kuid üllatusi sel suvel siiski jagub. Näiteks uus osa väga kenast promenaadist. Ventspilsi vabasadama eestvõttel rajatud uuel promenaadil saab vaadata haruldast kollektsiooni vanadest poidest ja meremärkidest.

Ventspilsis avati hiljuti Läti üks omapärasema arhitektuuriga kontserdisaale Latvija ja sinna rajatakse innovatsioonikeskust, mis tuleb veelgi ägedam kui tartlaste Ahhaa.

"See saab olema nii hariduskeskus kui ka interaktiivne puhkekeskus turistidele. Eestlased teavad hästi Ahhaa keskust Tartus, kuid see tuleb suurem ja kaasaegsem kui Ahhaa,"rääkis Ventspilsi linnaduuma esimees Aivars Lembergs.

Loe lähemalt ERRi uudisteportaalist või vaata juuresolevast AK saatelõigust.