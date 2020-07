Veriff kaasas investoritelt üle 15 miljoni dollari

Nii uutelt kui ka olemasolevatelt investoritelt kaasatud raha on vahefinantseering enne suuremat B-ringi investeeringut, teatas ettevõte.

Veriffi asutaja ja tegevjuhi Kaarel Kotkase sõnul on Veriffil koroonakriisist hoolimata läinud sel aastal hästi ja ettevõte on võitnud äride digitaliseerimise kiirest kasvust. „Eelmisel aastal tõusis meie verifitseerimiste maht 35 korda, kasv jätkub ka sel aastal ja liigume kasumlikkuse suunas," selgitas Kotkas.

„Oleme järjepidevalt kasvatanud käivet, arendanud tehnoloogiat, sõlminud uusi olulisi kliendilepinguid suurte ja rahvusvaheliselt tuntud Ränioru firmadega. Kõigi nende tegevuste tulemusena oleme võitnud investorite usalduse ning loodame 2020. aasta lõpuks häid majandustulemusi," lisas Kotkas.

Veriffi investeerinud Jaapani-Põhjamaade investeerimisfondi NordicNinja VC juhtivpartner Rainer Sternfeldi sõnul on Veriff näidanud märkimisväärseid tulemusi. "Nad on suutnud oma äri jõudsalt kasvatada, edukalt siseneda nii UK kui USA turgudele ning sõlmida kliendilepinguid Ränioru suurtegijatega. Et Veriffi näol on tegemist fundamentaalse teenusega, mille kasutajateks võib olla iga inimene maailmas, siis selle valguses ootan põnevusega, mida järgnevad aastad Veriffile toovad. Eriti arvestades globaalseid trende, mis nende kasuks töötavad."

Varasematest investoritest investeerisid Veriffi teiste hulgas Y Combinator ja Mosaic Ventures. Uute investoritena liitusid näiteks NordicNinja VC ja Change Ventures. Koos 2018. aasta A-ringi 8,3 miljoni dollarilise (7,35 miljonit eurot) investeeringuga on Veriff kokku investoritelt kaasanud 23,8 miljonit dollarit.