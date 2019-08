Veriff lõi käed maailma juhtiva krüptoettevõttega

Blockchain pakub ligipääsu krüptovaluutaga kauplemiseks ning tehingute kinnitamiseks teenindades miljoneid kliente üle maailma alates eraisikutest kuni suurettevõteteni.

Blockchain alustas Veriffi teenuse testimist aasta alguses ning on selle ajaga laiendanud teenust miljonite klientideni kasutades isikute tuvastamiseks Veriffi tehnoloogiat. See on võimaldanud ennetada halbade kavatsustega klientide lisandumist kliendibaasi ja tõsta turvalisust küberpettuste vastu.

Blockchain Walleti juhi Xen Baynham-Herdi sõnul on ettevõte pühendunud sellele, et Blockchain kujuneks krüptovaluuta kasutajate kodupangaks. "Mida intelligentsemaid tooteid me loome, seda vajalikumaks muutub isikute tuvastamine turvalisel, kuid kasutajasõbralikul viisil. Veriffi tehnoloogia on maailma tipptasemel ning nad on olnud meile suurepäraseks koostööpartneriks," rääkis Xen Baynham-Herd.

"Blockchaini otsus usaldada just Veriffi meeskonda on suur kompliment kogu meie tiimile. Blockchaini kogenud meeskond on varasemalt kasutanud erinevaid verifitseerimisteenuse pakkujaid ning teised ei suuda pakkuda sellisel tasemel teenust nagu meie. Isikute tuvastamine globaalsel skaalal pole lihtne ülesanne, kuid läbi partnerluse suudame arendada edasi kogu krüptotööstuse standardeid nii läbipaistvuse kui küberturvalisuse osas," ütles Veriffi asutaja ja tegevjuht Kaarel Kotkas Kotkas.

Blockchain on kaasanud üle 70 miljoni dollari väärtuses investeeringuid muuhulgas sellistelt investoritelt nagu Lightspeed Venture Partners ja Google Ventures. Blockchaini juhatusse kuuluvad endine Barclay grupi tegevjuht Antony Jenkins, endine Skype'i operatsioonide juht Michael Jackson ja Lightspeed Ventures'i partner Jeremy Liew.