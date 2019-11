Veriff OÜ omanike seas toimus muutus

Äriregistrist lähemalt uurides selgub, et 22.oktoobrist on Veriff OÜ ainus omanik USAs registreeritud ettevõte Veriff Inc, kellele kuuluva aktsiakapitali väärtus on 9096 eurot. Sama kuupäevaga on registrist kadunud tänavu esmakordselt Äripäeva rikaste TOPi tõusnud Kaarel Kotkase osalus, mille väärtuseks oli 3000 eurot ehk 33% aktsiakapitalist. Ehk Kaarel Kotkase aktsiad on läinud üle Veriff Inc-le.

Ettevõtte kommunikatsioonijuht Karita Sall selgitas kommentaari palvele vastuseks, et Veriff OÜ omanik on juba eelmisest aastast 100%-liselt Ameerika Ühendriikides registreeritud Veriff Inc.

„Oktoobris toimunud tehing oli vaid vormiline osanike struktuuri muudatus,“ märkis ta.