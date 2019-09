Vesiniku kütuseelementautode hiigelpanus sai suure tagasilöögi

Lõuna-Korea president Moon Jae-in on kuulutanud end vesiniku tehnoloogia maaletoojaks ning tema eesmärk on, et aastal 2030 vuraks teedel 850 000 kütuselemendi sõidukit. Seni pole veel kuigi kaugele jõutud, kuna seni on müüdud riigis vähem kui 3000 sellist autot. Jaapan, kus autoturg on kolm korda Lõuna-Koreast suurem ja kes on samuti suur kütuseelemendi soodustaja, plaanib samaks ajaks teedel näha vaid 800 000 sellist sõidukit.

Nii Lõuna-Korea valitsusele kui Hyundaile on see suur eksperiment. See autotootja on riigis ainus, kes sellele kallile tehnoloogiale panustab ning edu pole garanteeritud.

Moon plaanib kulutada 2022. aastani 1,8 miljardit dollarit, et subsideerida automüüki ja rajada vesinikutanklaid.

Subsiidiumid on kärpinud Nexo hinda poole võrra ja see on kasvatanud automüüki. Nexo maksab umbes 29 300 dollarit. Jaapani valitsus maksab kinni vaid kolmandiku Toyota Mirai FCVst, mis maksab umbes 46 200 dollarit.

Mais plahvatas Gangneungis valitsuse uurimisprojektis kasutatav vesinikumahuti. Plahvatuse tagajärjel hävis umbes poole jalgpallistaadioni suurune kompleks, tappes kaks inimest ja vigastades kuute. Esialgse uurimise põhjal toimus plahvatus seetõttu, kui hapnik leidis tee vesinikumahutisse.

Kuu aega hiljem lendas õhku Norras asuv vesinikutankla. Sel nädalal toimus ühes Lõuna-Korea tehases vesinikuleke ja ulatuslik tulekahju, milles said ränku põletushaavu kolm inimest.

Lõuna-Koreas hakkasid kodanikuliikumised nõudma, et nende lähedusse ei ehitataks vesinikurajatisi.