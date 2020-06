Vesinikuveok Nikola: idufirma tahab Tesla edu korrata ja asutajal enesekindlusest puudu ei tule

Ja praegu on Nasdaqil samasugune eufooria, kuid see on seotud alternatiivmootoritel tuginevate autodega. Seejuures märgib väljaanne, et on sümptomaatiline, et Nikola vaimustab spekulante ning investoreid just sellega, et kavatseb vesinikuga tööle panna mitte sõidu- vaid veoautod.

Ameerika investorid usuvad vesinikku

Näib, et sarnaselt Saksamaale, usutakse ka Ameerikas, et vesinikutehnoloogia on autovedude vallas oluliselt suurema perspektiiviga, samas kui Aasia autotootjad arvavad jätkuvalt, et ka sõiduautodel on selles osas tulevikku: Jaapanis laiendatakse sedaani Toyota Mirai tootmist ning Lõuna- Koreas vesinikumaasturi Hyundai Nexo tootmis.

Igatahes räägib idufirma Nikola aktsia tähelend sellest, et Aasia ja Euroopa vesinikubuum haarab ka USA, kus kõrgemast riskist huvitatud innovatsioonitehnoloogiatesse raha paigutavad investeerimisfondid ja investorid on valmis suuri summasid just vesinikutehnoloogiasse paigutama.