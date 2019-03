Vesterbacka tahab Helsingi tunneli jaoks kaasta 15 miljardit eurot Hiina kapitali

Praeguseks on ta leidnud potentsiaalse investori, ARJ Holding LLC, kes panustaks 100 miljonit eurot. Naistepäeval teatas Vesterbacka, et nad on sõlminud tunneliprojekti rahastamiseks Hiina kapitali esindava Touchstone Capital Partnersiga 15 miljardi euro ulatuses vastastikuse mõistmise protokolli ehk mittesiduva eelkokkuleppe. Kaks kolmandikku projektist finantseeritaks võlakirju välja lastes ja üks kolmandik erakapitali investeeringutega, mis annaks Touchstone’ile vähemusosaluse.

Küsimus on, kuidas Hiina kapitali käsitleda. Kas see on Hiina grandioosse transpordivõrgustiku lüli või neokoloniaalpoliitika osa? Hiina poliitiline kapital ei pruugi Euroopa Liidus vaimustuspuhanguid tekitada. Kui rahastamine muutub päevakajalisemaks, on finantseeringule tarvis ka kaitsepolitsei heakskiitu. „Kui saame usaldada riigi kaitsemehhanismide toimimist, pole investeering iseenesest oht,” ütles kaitsepolitsei peadirektori asetäitja Martin Arpo.