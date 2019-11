Vesterbacka Tallinna-Helsingi tunneli mõjust: kümned tuhanded soomlased koliksid Tallinnasse

Vesterbacka rääkis täna toimunud Tallinna-Helsingi tunneli infotunnis, et tulevikus oleks rongiga võimalik linnade vahel liikuda 20 minutiga ja selle tulemusel koliksid paljud soomlased Tallinnasse. Paljud tallinlased hakkaksid aga Helsingis tööl käima.

Kui infotunnis käis Vesterbacka välja, et lausa 100 000 soomlast koliksid Tallinnasse, siis hiljem tuli ta numbriga allapoole. Ettevõtja sõnul on realistlik hinnang, et paari aasta jooksul pärast tunneli valmimist kolib 20 000 inimest Soomest Tallinna.

Numbritest rääkides viitas Vesterbacka Taani ja Rootsi vahelisele Öresundi ühendusele, mille valmimise järel kolis umbes 20 000 taanlast Rootsi. „See juhtus kiirelt. Me ei peaks tunneli mõju alahindama. Me näeme palju muutusi ja see tekitab võimalusi. 100 000 oli öeldud selleks, et panna inimesi mõtlema. Meie hinnang on, et 20 000 inimest kolivad paari aastaga," lausus ta.

Hoolimata sellest, et kopa maasse löömisest ollakse veel kaugel, on Vesterbacka optimistlik valmimistähtaja osas. Ta rõhutas, et endiselt on esimese rongi väljumisajana paigas 24. detsember 2024.

„Tunneli ehitamine võtab kaks aastat. Seega aega on. Kui alustasime, siis arvestasime, et asjad ei liigu täiskiirusel ja nii ka on läinud. Aga me pole mures," sõnas ta.

Samuti ei nõustunud ta kriitikute arvamusega, et tunnelit pole võimalik kahe aastaga valmis saada. „Meie plaanid põhinevad faktidel ja parimal infol mis saadaval," lausus Vesterbacka ja avaldas lootust, et asjaajamine Eesti valitsusega läheb sujuvalt.