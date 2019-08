Vesterbacka Tallinna-Helsingi tunneliplaani on tabanud ootamatu tagasilöök

Esialgsed Tallinna-Helsingi tunnelit puudutavad Soome lahe merepõhja uuringud näitavad, et raudteetunneli rajamiseks vajaminevate kaeve- või puurimistööde jaoks läheb vaja meisterlikke insenertehnilisi oskusi, kirjutab Helsingin Sanomat.

Soome geoloogia uurimiskeskuse, Eesti geoloogiateinustuse ja A-Insenerid on koostanud erarahal põhineva Finestbay tunneliprojekti tellimusel ülevaate Soome lahe merepõhjast. Kuigi sellest ilmneb, et üldiselt on tunneli rajamiseks tegu soodsa pinnasega, on mõnedes kohtades aluspõhi kehva kvaliteediga ja see võib põhjustada tunnelit rajama asudes olulisi probleeme.

Riskikohtade hulgas on ka põhja-lõuna suunalised läbimurded, mida tunneli rajajad saavad küll vältida, tunnelit nende vahele paigutades. Küll aga võib trassi siiski mõjutama hakata üks nö pehme ala, mida see siiski läbima peab.

Soome geoloogia uurimiskeskuse spetsialisti Mika Räisäneni sõnul on see kogu projekti kõige suuremaks nõrkuseks. „Meil on märke umbes 20 sellisest pehmest alast kogu trassi ulatuses, kuidas see on tõenäoliselt kõige suurem neist,” põhjendas ta. See Soome lahe lõuna osas asuv ala tuleneb sellest, et seal kattuv merepõhjas erinevad geoloogilised kihid.

Kuigi uuringud, kuidas oleks kõige õigem seal puurima hakata, on kallid, on need vajalikud selleks, et panna paika, mis oleks parim viis tunneli rajamiseks sealkandis. „Geoloogilised uuringud võimaldavad paika panna, mis on kõige turvalisem, majanduslikumalt mõttekam ja üleüldse kõige mõistuspärasem lähenemine,” rääkis Räisänen. Ka tõi ta välja, et Eesti ja Soome poolel erineb ka mere aluspõhi üsna oluliselt.