VIDEO | 5-aastane haige vene tüdruk teenib YouTube'is ulmesummasid

Tema videod sisaldavad mänge isaga, tegelemist oma kassiga ja muud sellist, mida üks laps igapäevaelus teeb. Tema vaadatuim video on 2018. aastal tehtud klipp, kus nad on isaga laste loomaaias ja kus ta muuseas oma isaga „Baby Sharki" loo saatel tantsib. Sel videol on enam kui 767 000 000 vaatamist. Anastasial on diagnoositud laste tserebraalparalüüs. See on püsiv kesknärvisüsteemi ehk aju kahjustus, mille tagajärjeks on füüsilise ja mõnikord ka vaimse arengu mahajäämus.

Tema kuuel kanalil on kokku 107 miljonit tellijat. Tema videoid on vaadatud kokku 42 miljardit korda. Ta on sel aastal esimest korda enim makstud youtuberite edetabelis ja kohe 3. kohal.

Anastasia on tuntud ka nime all Nastya, Like Nastya ja Stacy. Tema ja ta pere manageerivad kokku kuut peresõbralikku kanalit - Like Nastya, Like Nastya Vlog, Stacy Toys, Stacy Show, Funny Stacy ja Funny Stacy PRT. Ta on lastest maailma suurim youtuber ja kõige populaarsem sisulooja nii vaatamiste kui tellijate arvu järgi. Tema kanal Like Nastya Vlog on maailmas personaalsete YouTube'i kanalite seas suuruselt neljas.

Seitsmes keeles

Nastya sündis 2014. aasta 27. jaanuaril Venemaal Krasnodaris. Tal diagnoositi varakult tserebraalparalüüs ja arstid pelgasid, et neiu ei hakka kunagi rääkima. 2016. aastal hakkasid tema vanemad tegema vlogisid tema igapäevastest tegemisest nagu isa ja oma mänguasjadega mängimine. Videod olid mõeldud selleks, et anda perele ja sõpradele teada, kuidas läheb Nastya ravi ja mida ta igapäevaselt teeb. Varsti märkasid vanemad, et videoid on vaadanud ka täiesti suvalised inimesed. Nii otsustatigi enam pingutada, et tema kanalis oleks rohkem materjali.