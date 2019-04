VIDEO | Abu Dhabi ettevõtte juht Muuga naftaterminalide ostust: ärimudelit ei ole vaja muuta

Vopak E.O.Si ostjaks on esmapilgul salapärane Araabia Ühendemiraatides, Abu Dhabis asuv investeerimisfirma Liwathon, mille juhiks on britt Barclay Rowland. Rowlandite perefirma on juba üle 50 aasta olnud globaalne investor.

Liwathonil on ka Šveitsis, Zugis tütarfirma Liwathon Resources, kuid emaettevõtte koduleht muud infot oma tegevuse kohta ei paku kui vaid kompanii kontaktaadresse.

“Muuseas on 30 aastat tagasi omatud ka naftaterminale,” selgitas Tiivas. “Nad tegutsevad üle maailma ja otsivad võimalusi. See tundus meile praegu huvitav sektor.”

Tehingu hinda ega ka seda kui palju kallim oleks see tehing seitse-kaheksa aastat tagasi olnud, ei soostunud ta vastavalt börsifirmadest müüjate kokkuleppele avaldama.

Vopaki 2017. aasta majandusaasta kahjumiks kujunes 99,4 miljonit eurot, millest lõviosa tuli varade allahindlusest. Eelmise aasta tulemusi pole firma veel avaldanud.

Ärimudeli muutuse vajadust Tiivas siiski ei näe. “Mahud on oluliselt kukkunud,” lausus ta. “Ettevõte on olnud sunnitud uue turuolukorraga kohanema.“

Tiivas aga märkis, et nende huvi on laiem,” ütles varem nii Starmani, East Capitali fondi kui Tallinna börsi juhtinud mees. “Seni on enamus fookust olnud Läänemere piirkonnas. Oleme huvitatud laienemisest ja vaatame aktiivselt ringi. Kindlasti ei torma me igat ettejuhtuvat asja võtma. Meie plaan on selge. See on, et ettevõte kasvaks.”