VIDEO | Aga miks seda pensionireformi üldse vaja on? Vastab keskerakondlane Tõnis Mölder

Romet Kreek reporter Video: Tiit Blaat Fotograaf-videoreporter RUS 6

Reformi on vaja selleks, et anda inimestele paindlik vabadus, selgitab keskerakondale Tõnis Mölder. Selle sammuga näitame, et me usaldame inimesi.