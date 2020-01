VIDEO | Allan Parik: sageli on pangaklientide äripartnerid valukoht

Riigi ja ettevõtjate poolelt tõstatati kontode sulgemise teema. Pangajuhid selgitasid, mis on oluline selleks, et nad saaks paremini ettevõtete äridest aru ja hinnata neid riske, lausus pangajuht.

„Otsisime koostööpunkte, et need kliendid oleksid hästi hoitud, kes peaksid pangas teenindatud saama,“ märkis Parik. „Pankade rahapesuriskide vastu võitlemine on peamine põhjus nagu ka klientide kahtlased tehingud, miks punased lipukesed üles lähevad.“

„Meie kohustus ei ole mitte ainult tunda oma klienti,“ vastas ta. „Kliendiga ongi sageli kõik korras, aga meil on kohutus ka teada ja tunda, kes on meie kliendi äripartner. See on üks meie valukoht.“

Vajalik on pankade ja riigi koostöö. Ka see, et pankadele oleks mõistliku hinnaga kättesaadav erinevates registrites olev informatsioon ning see oleks õige. Vaja on poliitilise riskiga isikute ehk ametnike registrit.

Tänasele kohtumisele järgneb spetsialistide tasandil kohtumine, mille aega veel kokku ei lepitud.