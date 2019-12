VIDEO | Apteegireformiga lepitakse? Tõnis Mölder: uut tühistamise eelnõud vormistamisel pole, teema on praegu laualt maas

Sotsiaalkomisjoni esimees Mölder pidi eile leppima mõru kaotusega - riigikogu hääletas maha eelnõu, mille üks koostajaid ta oli. See tähendab, et vähemasti praeguse seisuga minnakse apteegireformiga edasi pikalt planeeritud kujul.

Täna teatasid apteegiketid, et protestiks suletakse ajutiselt apteegid. On see hirmutamine või teie meelest mõistetav? Mölder kostis, et reformi puhul on erinevaid osapooli ning antud juhul on tegu ühe poole väga äärmusliku sammuga. "Isiklikult ma ei pea seda heaks sammuks, sest selle läbi väheneb inimestele ravimite kättesaadavus, see ei saa ollagi ühegi osapoole eesmärk," sõnas ta, ent nentis, et mõistab, kuidas tegu on ühe huvigrupi äärmusliku meetmega. "Me ei saa keelata neil seda teha, kui nende soov."

Tänane Ekspress kajastas, kuidas Mölderi parteikaaslane Marika Tuus-Laul väitis, et Mölder tegi talle otsekohese ettepaneku, et ta ei tuleks sotsiaalkomisjoni istungile. Tuus-Laul on reformi tühistamise vastu.

Kuidas sellega ikkagi oli? Mölder väitis ka nüüd, et Tuus-Laulil polnud võimalik siis ise osaleda ja ta palus saata asendusliikme. "See on mõistlik, et komisjoni esimees suhtleb komisjoni liikmetega." Ekspressi artiklist käis läbi teine versioon, ent Mölder jäi endale kindlaks ja viis teema hoopis sellele, et eile olevat olnud demokraatia pidupäev, kus kõik said riigikogu suures saalis arvamust avaldada.