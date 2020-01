VIDEO | Ardo Hansson: pensionireform võtab raha laste ja tuleviku arvelt

"Ma arvan, et kogu [reformi] sisu ja see protsess on väga vale. Vaadates, kuidas nii rahvusvahelised kui siseriiklikud eksperdid on sisuliselt kõik ühel meelel ja seda valitsus ei taha kuulda, siis mul tundub, et silmaklapid pandi pähe ja kõige kiuste asi läbi suruda," oli Hansson väga kriitiline.

"See kõik tuleb meie laste arvelt. Me oleme praeguseks kogunud olulise koguse raha, mis võib leevendada tulevikus ühiskondlikke pingeid ja nüüd see tuulde visata on suur karuteene just meie lastele."

Hansson prognoosib, et majandus muutub väga heitlikuks kui lühiajaliselt hakatakse suurtes kogustes raha välja võtma. "Pikemas plaanis on valikuvõimalused keerulised - kas tõsta oluliselt sotsiaalmaksu või pensioneid vähendada."