VIDEO | Ardo Hansson: vabaduse andmine peab käima käsikäes vastutusega

See tähendab, et oma raha pensionifondist välja võtnud ja ära kulunud inimene ei saaks vanaduse enam riigi poole abi paluma tulla. Seda aga ei ole võimalik tagada.

„Mina ei näe seda võimalust, et oleme nii külma südamega, et ütleme 20 aasta pärast, et tegite vale otsuse, nüüd kannatage,“ lausus Hansson.

Endine Eesti panga president nõustus, et pensionireform näib praegu suunduvat sinnapoole, et asja hakkab arutama kohus.

„Loomulikult oleks võinud vaadata majanduslikku poolt, aga praegune olukord näitab ka, kui olulised ja vajalikud on need põhiseadusliud institutsioonid, mis seisavad natuke eemal valitsusest. Olgu need riigikontroll, keskpank või riigikohus. Need täidavad väga olulist rolli,“ lausus Hansson.