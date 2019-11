VIDEO | Ärimees Marcel Vichmanni Odessa kontoris toimus läbiotsimine, kohaliku politsei ja Vichmanni advokaadi vahel läks kähmluseks

Ta kirjeldas, kuidas grupeering eesotsas selle juhi, külanõukogu esimehe Vjatšeslav Bokiga varastab kuurortis kokku kümnete miljonit dollarite eest maad, mida siis osaliselt altkäemaksudeks ametivõimudele jagatakse. „Meie oleme andnud sisse mitukümmend kriminaalasja Zatoka grupeeringu vastu. Meie varasid on rünnatud, meie inimeste on füüsiliselt rünnatud, autosid põletatud. Nüüd tundub, et ka peaprokuröri on õnnestunud eksitada, kelle arvates tehti läbiotsimine nende inimeste valdustes, kes maad varastada üritavad."

Vichmanni kohapealne advokaat Aleksandr Pogorelõi toob Ukraina presidendile suunatud videopöördumises välja, et kuigi Ukraina valitsus on pidevalt kinnitanud oma toetust probleemi lahendamisele, on tänaseks välja kujunenud hoopis teine olukord. Nii tõdeb advokaat, et kohalik külanõukogu püüab manipulatsiooniga eksitada ja väita, et tema Euroopa investori advokaadina pressib neilt välja raha ning maad.

Advokaat kinnitab, et seesama külanõukogu esindaja on Zatoka kuritegeliku grupeeringu juht ning on Pogorelõi tapmise tellija ning seotud ka teiste maade röövimisega Zatokas.

Mäletatavasti levis 2016. aasta mais uudis, et Vichmanni advokaat Pogorelõi tapeti Odessas. Hiljem selgus, et see oli prokuratuuri lavastus kurjategijate tabamiseks ning operatsiooni käigus vahistati kolm palgamõrvarit.

Pogarelõi märgib videopöördumises, et külanõukogu esindaja teatas, et on valmis arutama investeeringut vaid juhul, kui advokaat loobub kriminaalasjast ja lõpetab Zatoka maade röövimise asja uurimise.

„Inimene, eks igas tsiviliseeritud riigis istuks oma tegude eest juba vanglas, on meil karistamatult vabaduses ning esitab Euroopa investorile tingimusi," kinnitab Pogarelõi videopöördumises.

Reedel otsiti fabritseeritud süüdistuse alusel läbi ka Pogarelõi büroo ja samas hoones asuv Vichmanni firma kontor. Läbi otsida taheti ka advkaadi kodu ning advokaadi kinnitusel eirati kõiki menetlusnorme. Ajakirjanduses vallandus Pogarelõi vastane räpane laimukampaania. Kähmlusega tipnenud läbiotsimisvideot saab vaadata siit:

