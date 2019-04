VIDEO | Arnout Lugtmeijer: iseseisva ettevõttena laieneme ka Eestist välja

“Kasvatasime ettevõtte Eestis suureks,” märkis ta. “Meil on sellel alal 20-aastane kogemus. Loodame, et saame uue omaniku jaoks seda suuremalt ära kasutada. Tahame terminaalivõrguga liikuda Eestist edasi.”

Selle kohta, et üheks müüjaks on 400-aastase tegevusajalooga Hollandi ettevõte Vopak, et on see siis hea või halb uudis Eestile, vastas ta, et seda peaks mõlema müünud aktsionäri seisukohast vaatama.

“Need ettevõtted otsustasid oma strateegia ümber fokuseerida selle turu ja vedelkütuste osas,” märkis ta. “Seetõttu müüb Vopak ära oma üksuse Amsterdamis ja väga eduka üksuse Hamburgis. See on nende laiem vaade, kuidas kasutada ressursse efektiivselt. Meie näeme, et vedelkütuste nõudlus jätkab maailmas kasvu.”

Ta märkis, et kuna nüüd on ettevõte iseseisev, siis vaadatakse ülevõtmisvõimalusi.

Alates 2014. aastast ja Venemaa sanktsioonidest on Venemaa majandusaktiivsus oluliselt alanenud ja see on ka põhjuseks, miks ettevõte sai paaril aastal suure kahjumi, mille käigus kanti investeeringu väärtust raamatupidamislikult maha.

“Pidime ühe suuna ehk Venemaalt kütuse väljaviimise äri muutma kahesuunaliseks äriks,” lausus ta.

Kui Vopak kirjeldas oma börsiteates antud müügitehingut kui tagasihoidlikut, vastas Lugtmeijer, et mis on ühe jaoks tagasihoidlik, võib olla teise jaoks olulise tähtsusega. “Aga seda peaks Vopakist küsima,” märkis ta.