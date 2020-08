VIDEO | Banksy rahastatud päästepaat põgenikega sattus ise Vahemerel hätta

Tänavakunstniku Banksy rahastatud laev Louise Michel seilab Vahemerel, et päästa väikestes ja ülerahvastatud paatides hulpivaid põgenikke. Eile vajas aga erkroosaks ja Banksy joonistustega kaunistatud laev ise Itaalia rannavalve abi, sest pardal oli 200 inimest ja laev ei suutnud enam manööverdada. Laeva meeskond raporteeris pingelisest olukorrast Twitteris ning sellest, kuidas erinevate riikide rannavalved nende abikutsungeid 12 tundi ignoreerisid.

Praeguseks on olukord niipalju lahendatud, et ülejäänud migrandid said teise, Saksa päritolu laeva peale, kus on nüüd kokku 350 inimest ning laev ootab samuti erinevatest sadamatest luba randumiseks.

#LouiseMichel just transferred all remaining guests onto #SeaWatch4, who now have about 350 people on board. It's not over: We demand a Place of Safety for all survivors, now. pic.twitter.com/KjUEG6yp4A