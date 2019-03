VIDEO | E-kaubanduse lobistid panevad Kallase valitsusele suuri lootusi

„Ma kohtusin Kaja Kallasega Brüsselis, kui ta oli veel Euroopa Parlamendi liige ja me arusaamad olid sarnased," ütles Bruggink Ärilehele ning soovis Kallasele valimiste võitmise puhul õnne.

E-kaubanduse esilobist kommenteeris ametist lahkuva valitsuse rahandusministri Toomas Tõniste poolt mullu novembris avaldatud seisukohta, et digiteenused tuleks Euroopa Liidus maksustada viivitamatult ajutise maksuga. „Kas te teate mõnda ajutist maksu?" küsis Bruggink retooriliselt.

Samal ajal kui mitmed Euroopa Liidu liikmed kardavad digiteenuste maksustamisega viivitamist, soovib e-kaubanduse assotsiatsioon oodata veel paar aastat, sest OECD peasekretär teatas G20 juhtidele, et 2020. aastaks saavutatakse digimaksu rahvusvaheline kokkulepe.

Videointervjuus räägib Bruggink absurdsest olukorrast, kus Hiina netipoed tegutsevad ja võtavad suurelt turuosa tänu riiklikule dotatsioonile. "Tegin ise eksperimendi - tellisin Hiinast alla ühe euro maksnud toote, mis toodi veel ka tasuta kohale. Mis ärimudel see selline on?! See on kõik riiklikult kinni makstud. Praegu on olukord, kus kaupmees peab näiteks Tallinnast Varssavisse kauba saatmise eest rohkem maksma, kui Hiinast, Guanzhou provintsist Varssavisse saatmine maksab."

Bruggink toob ka intervjuus välja, et Euroopa on üldiselt jaekaubanduses väga tubli, aga jääb selgelt maha innovatsiooni poolest.

Videointervjuu on inglise keeles.