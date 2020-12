VIDEO | Eesti ettevõte tuli välja huvitava kodupakiautomaadi lahendusega

Ligi 14 aastat tagasi asutatud Terastiim OÜ esindaja Raul Vane sõnul teeb sellise lift-tüüpi pakiposti ainulaadseks selle tehnoloogia, sest pakiposti tehniline lahendus võimaldab vastu võtta nii tava- kui ka toidupakke. Vähe oluline pole ka asjaolu, et saadetised on kaitstud ilmastiku, kõrvaliste pilkude ja pikanäpumeeste eest.

“Viimasel ajal üha suuremat populaarsust koguv kaupade ja toidu kojutellimise teenus on päevavalgele toonud ka hulga kitsaskohti. Alustades sellest, et üldkasutatavad pakiautomaadid on tihtipeale ülekoormatud, mis omakorda raskendab kullerteenust pakkuvate ettevõttete operatiivset tööd. Samuti on suureks miinuseks, et tihtipeale on tellija sunnitud muutma oma päevaplaane ja sõltuma kulleri saabumisajast,” rääkis Vane.

Tema sõnul saab aga küller nüüd tänu pakiposti tehnilistele lahendustele tuua paki tellijale igal ajal ja jätta see täiesti turvaliselt hoidlasse. “Tänu sellele on paki kohaletoimetamise ja ka vastuvõtmise protsess täielikult kontaktivaba, mis lisab omakorda turvalisust praegusel koroona ajal,” lisas Vane, viidates Popup Cellars pakipostide mõningatele eelistele momendil laialdaselt kasutusesolevate postilahenduste ees.

Aastate jooksul on Terastiim OÜ arendanud lift-tüüpi hoidla tehnoloogiat, vastamaks ka nõudlikuma tarbija soovidele. Seetõttu on hetkel tootmisküpseks saanud ka suuremamahulised maa-alused hoiuruumid ja keldrid, mis juba lähiajal turule tuuakse.

PopupCellars from PopupCellars on Vimeo.

Tänu oma ilmastikukindlusele ja ühtlasele temperatuuri hoidmisele võimaldavad sellised lahendused hoiustada kaupu talunikelt ja teistelt eraettevõtjatelt ka aastaringselt. Tänu lift-tüüpi tehnoloogiale on see hoiustamisviis ruumisäästlik ja esteetiliselt kaunis, jäädes krundil peidetuks.

Terastiim OÜ on asutatud 6. veebruaril 2007. Selle põhitegevusvaldkonnaks on muude metallkonstruktsioonide ja nende osade tootmine. Viimasel kolmel aastal on ettevõte kasvatanud nii käivet kui kasumit.

Kui 2017. aastal oli ettevõtte müügitulu 708 092 eurot, siis 2019. aastal küündis see ligi 1,02 miljoni euroni. Kui 2017. aastal oli ettevõtte kasum 6630 eurot, siis 2019. aastal deklareeriti 22 060 euro suurune kasum. Selle aasta septembri lõpu seisuga oli ettevõtte palgal kolmandas kvartalis 18 töötajat.