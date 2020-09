VIDEO | Eesti kõige kallim eakatekodu teeb silmad ette ka luksushotellidele

Vaata videost oma silmadega, mida kõike selle raha eest saab. Eakatekoju saab tegelikult koha ka tagasihoidlikuma summa eest.

Pihlakodu eakatekodusid haldab Viru Haigla AS, mille suurim osanik on Estonian Medical Group OÜ, mille omanikeks on võrdsetes osades Igor Pihela koos poegade Priidu ja Igoriga ning Ermo Kosk. 22,08 protsenti kuulub aga BaltCapi usaldusfondile. Nad tegid 3 miljoni eurose rahasüsti 2019. aasta aprillis. Baltcapi omanike seast leiame teiste seas Peeter Saksa, Martin Kõdari ja Kristjan Kalda. Sinna on aga investeerinud ka näiteks Swedbanki pensionifondid.