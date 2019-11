VIDEO | Eesti pakirobotite tootja tuli välja täiesti teistmoodi pakiautomaadiga

Cleveroni juhi Arno Küti sõnul loodi uus pakirobot just väiksemate kaupluste ja logistikafirmade vajadusi silmas pidades. „Meie lahendusi kasutavad suured jaeketid üle kogu maailma, kuna neil on vaja paari päevaga välja anda sadu või tuhandeid pakke. Väiksematel poodidel on samuti raskusi veebipoe tellimuste haldamisega, kuid nende mahud pole veel sellised, et suur pakirobot end õigustaks, või pole neil roboti jaoks lihtsalt ruumi,“ põhjendas ta.

Cleveron 403 nime kandev pakirobot hoiab kokku kallist poepinda, sest väiksemais mudelis mahutatakse 157 pakki 6 ruutmeetrile. Pakkide sisestamine ja väljastamine toimub erinevalt teistest Eestis kasutusel olevatest pakiautomaatidest läbi kasutajakonsooli, mistõttu ei pea ei pakisaaja ega kuller otsima sobivat ust, nagu tavalise pakiautomaadi puhul.

„Cleveron 403-ga teeme robootilised lahendused kättesaadavaks ka neile, kes alles kasvatavad oma veebiäri, olgu need siis jaemüüjad või logistikaettevõtted. Ja kuna e-kaubandus kasvab, on selliseid ettevõtteid palju,“ lausus Kütt. Eestlastele tuttavate pakiautomaatidega võrreldes on Cleveron 403 efektiivsema ruumikasutusega.

Kui pakiautomaadis hoiustatakse pakid eraldi kindla suurusega kappidesse, siis Cleveron 403-l on nutikas laosüsteem, mis paneb pakid vastavalt nende kõrgusele masina sees olevatele siinidele. Pakiroboti pakid sisestatakse ja väljastatakse läbi ühe kasutajakonsooli kas koodi skaneerimise või sisestamise peale.

Inimene ei pea oma pakki otsima eemal avaneva ukse tagant ega rasket kasti ülemisest kapireast alla tõstma. Kulleri jaoks tähendab ühest konsoolist sisestamine palju kiiremat laadimisprotsessi ja väiksemat jalavaeva – tal ei ole vaja pakkide kappidesse panemiseks pidevalt edasi-tagasi kõndida.