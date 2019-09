VIDEO | Eesti tudengid müüsid suvega USAs miljonite eest raamatuid, üks raamatumüüja nägi ka oma akna taga toimetavat karuperet

Southwesterni teatal käis iga aastaga suureneva tudengite hulgaga programmiga sellel suvel USA-s tervelt 374 Eesti tudengit. Nendega liitus lisaks veel ligi 300 eestlaste poolt juhendatavat tudengit lähiriikidest. 173 Eesti noort sõitis Ameerika Ühendriikidesse juba teist või enamatki korda.

„Eks nüüd läheb mõni hetk aega, kui kõik oma tudengiellu taas sisse elavad ja muljeid jagavad ning peale seda saame ehk täpsemalt kokku lööma hakata kõiki numbreid. Esialgsete andmete põhjal on 10 miljoni dollari piir kindlasti ületatud,“ märkis Southwestern Advantage Eesti esindaja Erki Kukk.

„Vähem oluline pole muidugi ka selle intensiivse ajaga saadud kogemused. Alustades müüginippidest, enesekehtestamise oskuse, kohaliku kultuuri, -inimeste või lausa köögi akna taga mängimas nähtud karude perekonnani,“ lisas Kukk.

Sellel suvel tegutsesid eestlased kokku 23 osariigis Alaskalt kuni Texase ja Californiani välja ning eestlaste juhendamisel käisid müügitööd tegemas ka tudengid Lätist, Leedust, Poolast, Gruusiast ja Slovakkiast.

„Seni on aga siiski just Eesti tudengid olnud kõige arvukamad ja edukamad ning järjest mitmel aastal koju toonud ka auhinnad parimate tulemuste eest. Vägagi tõenäoline, et nii läheb ka sellel aastal,“ märkis Kukk.

Uueks suvehooajaks hakatakse valmistuma juba sügisest, kui programmiga oodatakse liituma uusi tudengeid, kes siis aasta jooksul saavad läbida põhjaliku koolituse. „Meie tudengite head tulemused näitavad selgelt, et müügioskused on vägagi õpitavad ja eestlased on selles tegelikult väga osavad,“ lisas Southwestern Advantage Eesti esindaja Erki Kukk.