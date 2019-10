VIDEO | Eesti võitis äriturismi Oscari

Kampaania „Go Wild, Choose Estonia“ on välja töötanud väga väike äriturismi edendav tiim väga piiratud eelarvega, kuid seda on rahvusvahelises plaanis vähe tuntud sihtkoha tutvustamiseks väga edukalt rakendatud, öeldakse äriturismi edendava rahvusvahelise katusorganisatsiooni ICCA (International Congress and Convention Association) pressiteates.

ICCA 58. kongressil osales 1000 delegaati 75 riigist. Konkursil Best Marketing Award, kust seekord oli rekordarv osavõtjaid, olid Eesti konkurentideks finaalis Itaalia ja Sydney äriturismi edendajad (Convention Bureau Italy ja Sydney Convention Center). Finalistid valis ICCA žürii, võitja selgitas kohapealne hääletus, mille tulemuse otsustasid poole ulatuses samuti žürii ja poole ulatuses delegaadid saalis.

„Äriturismi osakaal Eesti turismis on aasta-aastalt tõusnud, läinud aastal kasvas ärituristide ööbimiste arv 8%. Me tahame seda segmenti jätkuvalt kasvatada, sest äriturist jääb mitmeks ööks, tarbib kvaliteetsema ja kallima segmendi teenuseid, levitab head sõnumit kodumaal oma laiale kultuuri- ja teadmistehuvilisele suhtlusvõrgustikule,“ ütles EASi turismiarenduskeskuse direktor Margus Sameli. „Kõik äriturismi edendavad partnerid Eestis teevad väga head sisulist tööd, kuid Eesti kui konverentsimaa hüppeliseks arenguks oleks nüüd vaja, et ka infrastruktuur tuleks järele – ehk Eesti tõepoolest vajab uut, suuri rahvusvahelisi konverentse teenindavat konverentsikeskust.“