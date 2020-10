VIDEO | Eestis elav Vishen Lakhiani tõestab, miks ebakompetentsete meeste asemel peaks valima naisi

Paljud otsivad pandeemias sõnumit ning nende arvates on see Maa märguanne ülemäärasele tarbimisele ning keskkonnareostusele pidurit tõmmata. Lakhiani planeedi märguandeid ei usu ja kinnitab, et tegemist on lihtsalt pandeemiaga, milles ei ole midagi tavatut ning sarnasete olukordadega oleme pidanud ka varem silmitsi seisma. Siiski tuleb sellest olukorrast õppida ning kõige olulisem õpetus kõlab Lakhiani sõnul nii: tuleb hääletada tarkade inimeste poolt. Parafraseerides Saksamaa kantslerit Angela Merkelit, kes on öelnud, et olulisim pandeemia õpetus on see, et valedel, vihkamisel ning vastandamisel põhinev juhtimine enam ei tööta. Olgu selleks Jair Bolsonaro Brasiilias või Donald Trump Ameerikas. Just need riigid kannatavad pandeemias kõige rohkem. Ning brasiillased ning ameeriklased peaksid Lakhiani sõnul taipama, et tuleb hääletada tarkade juhtide poolt. Selliste inimeste poolt, kes austavad teadust ega ehita oma valimiskampaaniat üles vihkamisele ning vastandumisele.

