VIDEO | EKRE liige Siim Pohlak: meie fraktsioonis erimeelsusi ei ole

Romet Kreek reporter Video: Tiit Blaat Fotograaf-videoreporter

Fraktsiooni ühine seisukoht on see, et inimesed peaksid saama oma raha ise käsutada, ütles EKRE fraktsiooni juht Siim Pohlak. Ning seaduse jõustumise ajastus enne kohalikke valimisi on suures osas juhus, kinnitab ta.