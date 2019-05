VIDEO | Elektrilevi sai esimesed elektrikaubikud

Elektrilevi ostis kolm Nissan elektrikaubikut, millest kaks hakkavad tööle Tallinnas ja üks Tartus. Neile lisandub sügisel kaks Hyundai elektrimaasturit, millest üks läheb Tallinnasse ja teine Tartusse.

„Tegime arvutused, mis näitasid, et majanduslikus mõttes on elektriautode ostmine mõistlik. Suurema soetusmaksumuse teevad hinnanguliselt seitsme aastaga tasa kordades madalamad hooldus- ja kütusekulud,“ võrdles Elektrilevi elektritranspordi juht Marko Viiding omavahel sama tüüpi diisel- ja elektriautosid.

Viiding täpsustas, et ühe elektrikaubiku hind on ligikaudu 30 000 eurot, sama tüüpi diiselkaubiku oma 20 000 eurot. Iga-aastased kütuse ja hoolduskulud on elektriautol aga ligikaudu 3-4 korda madalamad.

„See näitab elektritranspordi arengut. Paljudel ettevõtetel ja ilmselt ka kodudel on täna teatud sõiduharjumuste juures juba mõistlikum soetada elektriauto, kuna see on rahakotile kasulikum,“ lisas ta.

Elektrilevi elektriautod hakkavad valdavalt sõitma linnas. „Diisel- ja bensiiniautod on ökonoomsemad ennekõike maanteel, suurema kiiruse ja stabiilse sõidu juures. Elektriautod on aga ökonoomsemad just linnas, kus auto kasutab ära pidurdusenergiat, mida salvestatakse akusse,“ ütles Viiding.