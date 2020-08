VIDEO | Elron katsetas Tallinna-Viljandi lõigul 140 km/h sõidukiirust

„Katsetuse peamine eesmärk on saada tegelik info selle kohta, kuidas käitub rong suurema kiirusega sõitmisel Edelaraudtee taristul, et see oleks reisijatele maksimaalselt turvaline ning selgitada välja mõju liiklusgraafikutele tulevikus," selgitas Edelaraudtee juhatuse liige Rain Kaarjas.

„Peale katsesõitu saame hea sisendi, mida arvesse võtta tulevikus tehtavatel kapitaalremonditöödel," lisas Kaarjas.

Senisest suuremal piirkiirusel sõitu katsetati sirgetel teelõikudel Liiva-Kiisa, Türi-Võhma ja Võhma-Viljandi jaamavahedes.

Praegu saab mõnedel Tallinna-Viljandi liini lõikudel sõita kuni 120 km/h ja ekspressrong läbib vahemaa veidi enam kui kahe tunniga.