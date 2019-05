VIDEO | Endine keskpanga president: majanduses on ülekuumenemise märke

Eesti Pank tähistab homme, 3.mail oma 100.aastapäeva. Selle puhul räägivad neli Eesti Panga presidenti keskpanga videopöördumises, mida nad peavad Eesti majanduse kõige suuremateks väljakutseteks.

Lipstoki sõnul on Eesti praegune kõige tähtsam probleem see, et kõik need kes peavad otsuseid tegema, tunnetaksid ka ja võtaksid selle omaks. „Ka siis, kui on vaja kokku panna koalitsioon ja populistlikke lubadusi vasakule ja paremale loopida,“ lausus Lipstok.

Keskpanga praeguse presidendi Ardo Hanssoni sõnul on majanduse olukord praegu rahuldav. Kuigi mõni aeg tagasi oli majanduse kasvutempo kiirem, siis on ka praegune seis hea ning Eesti majandus vajab riigiasutustelt stabiilsust.

Ettevõtjad toovad takistavate asjaoludena välja tööpuudust ning laiemat ebamäärasust. Hanssoni sõnul on tööturg on pingeline ja jääb selliseks. Majanduse kasvu võiks tema sõnul praegu natuke tasandada, pidurdada, et hiljem saaks jälle gaasi vajutada.