VIDEO | Endine oligarh paljastab korruptsiooni Venemaa eriteenistustes ning maailma pankades: aastas varastatakse üle triljoni dollari

Ettevõtjat. Novaja Gazeta peatoimetajat ning aktsionäri ja ajakirjanikku Aleksandr Lebedevi hinnati kunagi üheks rikkamaks Venemaa ettevõtjaks: aastal 2004 hindas Forbes tema varanduse väärtuseks 3,5 miljardit dollarit.

Intervjuus selgitab Lebedev, et pole kunagi oma varanduse suuruse hinnangutega nõustunud ning kaalus sellepärast ka kohtusse pöördumist. „Viisin oma unistuse ellu ja sain Forbesi rikaste edetabelist välja,“ ütle Lebedev kelle vara väärtuseks arvatakse praegu olevat umbes 400 miljonit dollarit.

Forbesi edetabelist pääsemist hindab Lebedev positiivseks, sest nüüd on inimestega lihtsam suhelda. Inimesed suhtuvad Forbesi edetabelis olevatesse ettevõtjatesse Lebedevi sõnul kahtlevalt ja ettevaatlikkusega.

Lebedev räägib, et on kõik oma ärid suutnud muuta kasumlikuks, näiteks ajaloolises Šveitsi lossis taastatud hotelli, mis toob aastas mõnedsajad dollarid kasumit.

Lebedev räägib, kuidas eriteenistused hävitasid tema äri. Süsteem töötas Venemaal üldiselt nii, et eriteenistused pakkusid oma klientidelt vara varastanud klientidele katust. Lebedev läks eriteenistustega tülli. Ta tunnistab, et 2013. aastal, mil ta oma äri kaotas, mõtles ta küll, et miks pidi nendega ometi tülli minema.

Samas on ta uhke, et on ainus pankur, kes maksis oma klientidele kõik raha ausalt välja. „Mul ei ole kopikatki võõrast raha,“ kinnitab ta.