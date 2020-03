VIDEO | Erikomisjon tutvus Euroopa komisjoni aruandega: Eestile heidetakse ette eelarvekulude kasvu ja pensionireformi

Riigiaruannet tutvustanud Euroopa Komisjoni Eesti esinduse asejuht ja majandusnõunik Katrin Höövelson tõi välja, et kuigi viimastel aastatel on Eesti majanduskasv olnud tugev, näitavad prognoosid, et kasv hakkab aeglustuma. "Suures osas põhineb kasv sisetarbimisel ja investeeringutel," märkis Höövelson ja lisas, et kasvu aeglustumise peamiseks põhjuseks on probleemid meie eksporditurgudel.

Selleks aastaks prognoosib komisjon meie majanduskasvuks 2,2 protsenti, järgmiseks aastaks 2,4 protsenti. Kuigi meie valitsussektori võlatase on Euroopa Liidu kõige madalam, ulatudes 9 protsendini SKP-st, tekitab Euroopa Komisjoni hinnangul probleeme liiga kiire eelarvekulude kasv, mis vähendab eelarvelist manööverdamisruumi.

Komisjoni esimehe Jürgen Ligi (RE) sõnul on aruanne varasemast kriitilisem ja harjumuspäraste kitsaskohtade kõrvale on lisandunud pensionireform ja probleemne eelarvepoliitika. "Meile heidetakse ette eelarvepoliitika ebaadekvaatsust. Seda, et majandustsükli tipus on järsult tõstetud riigi kulusid, eelarve viidud defitsiiti ja muudetud protsükliliseks," rääkis Ligi.

Höövelson märkis, et viimasel kolmel aastal on eelarvekulude kasv olnud suurem, kui oleks tervislik. "Eestis on küll seaduslikul tasandil paika pandud eelarvetasakaalu reegel, aga kulude suurenemise osas reegel puudub," lausus Höövelson ja märkis, et nii saaks ka kulude suurenemist ohjes hoida. Tema sõnutsi peaks eelarvepoliitika ideaalis olema vastutsükliline ehk kulutusi tuleks teha enam siis, kui majandus hakkab langema.

Tööjõukulude kasv võib hakata piirama ekspordi konkurentsivõimet