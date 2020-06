VIDEO | Evakuatsioonilend viis Xfly Türkmenistani

Lennul olid kaasas Tallinna Kiirabi töötajad.

Tegemist oli Eesti lennuoperaatori Xfly poolt 6. juunil läbi viidud tellimuslennuga Türkmenistani pealinna Asgabat, kommenteeris videot Xfly komunikatsioonijuht Toomas Uibo.

“Tegemist oli tõepoolest meditsiinilise lennuga, mis pöördus samal päeval Tallinna tagasi, kuid üksikasju ei saa me kahjuks kommenteerida,” lausus ta. “Sama kehtib hinna osas, see on tellija tellimuse täitja vahelise lepingu järgi konfidentsiaalne info.”

Lend läks maksma 43 000 eurot, kirjutas ERR.