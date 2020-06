VIDEO | Futuristlik linn, kus kehtib krüptoraha. Kuulsa räppari plaan võibki reaalsuseks saada

Senegalis veetis räppar suure osa oma lapsepõlvest. Pressiteate vahendusel tetas ta, et konsultatsiooni- ja inseneeriavaldkonna ettevõte KE International on saanud 6 miljardit dollarit väärt lepingu, et linn ehitada.

Akon City ehituse plaan on jaotatud kolme faasi. Esimene, mis peaks lõppema 2023. aastal, toob kaasa maanteede ehituse, Hamptoni haiglakompleksi, Hamptoni ostukeskuse, kortermajad, hotellid, politseihoone, kooli, prügila ning päikesepargi. Faas kolm, mis jääb aastasse 2024-2029 kulmineerub linna valmimisega. Linnas hakataks maksevahendina kasutama räppari enda Akoini krüptoraha. Pressiteates on öeldud, et 2030. aastaks ootavad linnaelanikke ja külalisi pargid, ülikoolid, koolid, staadion, hotellid ja tööstushooned.

Akon on linna plaaniga tegelenud juba kaua, kuid paljud siiski kahtlevad, kas jutul ka reaalne tõepõhi all on. Enne, kui esimesed rajatised kerkima hakkavad. Samas KE International on teada andnud, et projekt on tõesti töös ja et Akon City-st saab erimajanduspiirkond, et investeeringuid meelitada.

KE lisas ka, et neil juba on koos 4 miljardit dollarit, et hakata pihta nii 1. kui 2. faasiga. Kui kõik läheb plaanipäraselt, siis saab Akon Cityst Aafrikas teine linn, mis saab LEED-serfifikaadi ehk väga kõrge energiatõhususe astme. Esimene oli Mwale meditsiini- ja tehnoloogialinn Keenias. Ka selle disainis KE International.

On huvitav jälgida, mis saab järgnevatel aastatel Akon City plaanidest. Kas tõesti saab tõeks räppari unistus futuristlikust linnast, kus kehtib tema enda krüptoraha?

Vaata linna esialgseid kavandeid ülal asuvast videost.