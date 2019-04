VIDEO | Gräzin käis kõrge euroametniku juures Rail Balticu projekti peale kaebamas

“See kohtumine oli tähtis sellepärast, et me näitasime Euroopa kõige tähtsamale transpordiametnikule seda, et kogu rahade arvutus Rail Balticu osas on vale,” märkis Gräzin kohtumist kajastanud videos, mis ta postitas oma Facebooki lehele.

Gräzini selgituse kohaselt pani audiitor- ja konsultatsioonifirma Ernst&Young puusse umbes veerandiga. “See tähendab veerand miljardit mauhti vastu taevast,” lausus europarlamentäär. Ka väljendati kõrgele euroametnikule muret selle osas, et valitsused on üksteise järel varjanud mitmeid arvutusi, millest avalikkus midagi ei tea. Probleeme on tema sõnul teisigi.

“Aga me leppisime kokku, et Komisjon vaatab arvutused veelkord üle ja me hakkame vaatame, kuhu see üleliigne raha edasi läheb kas varastamise või lolluse tõttu,” märkis Gräzin. Küll aga toonitas ta, et kindlasti ei ole nii, et Rail Balticu projekt on nüüd lootuselt läinud.

Koos Gräziniga osalesid kohtumisel ka kodanikuliikumise Avalikult Rail Balticust esindajad Priit Humal ja Andres Tarand. Liikumise juhatuse liikme Priit Humala sõnul ütles transpordivolinik, et Euroopa Liit on oluliselt parandamas kontrolli ühiselt rahastatavate projektide üle ja igasuguse väärkasutuse leidmisel lõpetab projekti rahastuse.

„Kohtumisel kinnitas Violeta Bulc, et uuringute kontrollimine on oluline ning andis oma meeskonnale ülesande meie esitatud analüüsi kontrollida,“ sõnas ta. Humala selgituste kohaselt on nende eksperdid tõestanud, et EY koostatud uuringu vähemalt 4,1 miljardi euro suuruste vigade parandamisel ei ole Rail Balticu enam tasuv ega ka abikõlbulik.