VIDEO | Hanschmidt Linnahalli arendamisest: peamine oht on bürokraatia ehk lõplike ehituslubade takerdumine

Tallinki suuromaniku Infortari juht Ain Hanschmidt meenutab, kuidas Tallink on üritanud Linnahalli arendama hakata juba varem, ent siis jäi asi soiku. Aga firma on tegutsenud pärast seda linnahalli kõrval kümme aastat ja toonud sinna 500 töökohta.

"Nüüd kui linnavalitsus tegi eelmise aasta lõpus meile ettepaneku Linnahalli koos arendada, võtsime selle rõõmuga vastu. Seda on võimalik arendada siis kui saame sinna rahva tuua, 8-10 miljonit inimest. Ja seda saame siis, kui saab Linnahalli sadamat suuremaks arendada."

Hanschmidt räägib videos ka sellest, mida tähendab hiigelprojekt - mis eeldatavasti läheb maksma üle 300 miljoni euro - konkurendiks saavale riigifirmale Tallinna Sadamale ning mis on peamised riskikohad peale bürokraatia, mis võivad suurarendust nurjata. Kas Tallink kinnisvarakriisi ei karda?

Arendusprojekti elluviimiseks rajavad Tallinna linn, AS Tallink Grupp ja AS Infortar ühisettevõtte, milles osalus jaguneb järgnevalt: Tallinna linn 34 protsenti, AS Tallink Grupp 33 ja AS Infortar 33 protsenti. Ühisettevõtte loomisel teevad osanikud sissemakse miljon eurot vastavalt iga osaniku osalusprotsendile. See tähendab, et linn paneb maksumaksja rahast projekti alla 340 000 eurot, ning linnapea Mihhail Kõlvart kinnitas, et lisaks sellele panustab linn küll ühisettevõttesse Linnahalli ja Linnahalliga piirnevate linnale kuuluvate kinnistutega, ent investeeringuks vajaliku kapitali kaasamise tagavad AS Tallink Grupp ja Infortar. Seega linnal täiendavaid rahalisi kohustusi ei ole.