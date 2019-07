VIDEO | Hansson: Eesti poliitikute retoorikal on tagajärjed

Eesti sõprade rahvusvahelisel kokkutulekul esinev Hansson rääkis, et kui tavarem arvas, et Eesti on oma selge valiku arengusuuna osas teinud, siis nüüd peab ta selles kahtlema. Ta avaldas lootust, et liitlassuhete väärtustamine siiski kaalub päevapoliitika üle.

Ardo Hansson on Eesti majandusteadlane

5.–6. juulil toimub Tallinnas Vabamus kaheksas Eesti sõprade rahvusvaheline kokkutulek, mille raames on Tallinnasse oodatud 18 erinevast riigist üle 120 ettevõtja ja kultuuritegelase, kes on panustanud või huvitatud panustamisest Eesti majanduslikku ja kultuurilisse arengusse.

Külalistele tutvustatakse nii Eesti vaadet digivaldkonna tulevikule kui kultuurilugu.

Sellel aastal on võõrustajad president Toomas Hendrik Ilves ja maestro Neeme Järvi. Üritust korraldavad välisministeerium, EAS ja ettevõtja Sten Tamkivi.

„Nende aastate jooksul on Eesti sõbrad üle maailma saanud jälgida kiireid ja suuri edasiminekuid meie digiühiskonna, e-valitsuse ja kõrgtehnoloogilise ettevõtluse aladel,“ ütles ürituse eel tehnoloogiaettevõtja Sten Tamkivi, üks selleaastase kokkutuleku korraldajatest.

„Ürituse eesmärk ongi ühest küljest luua ja hoida häid sidemeid, kuid teisalt ka tänada ja innustada meie sõpru,“ selgitas välisministeeriumi kantsler Rainer Saks. „Lisaks ettevõtjatele ning kultuuri- ja poliitikategelastele on üritusele oodata mitmeid Eesti aukonsuleid, kellel on oluline roll meie sõprus- ja majandussidemete loomisel maailmas.“