VIDEO | Hansson kriisist: pankrotid ja võlgade mahakirjutamised jäävad meiega veel aastateks

„Kui me vaatame eelarvepoliitika raamistiku,kust halbadel aegadel valitsus kulutab natuke rohkem kui teenib ja valitsus peab seda kuidagi finantseerima, siis on see tehniline küsimus, kas seda auku täita lühiajaliste või pikaajaliste võlakirjadega. See käib praeguse ajaga koos,“ lausus ta Ärilehele antud intervjuus Eesti 10-aastaste võlakirjade emiteerimise plaani kohta.

Kumba te ise eelistaksite, kas pikaajalisi või lühiajalisi võlakirju?

Igal asjal on plussid ja miinused. Kui on kavatsus võlakirju tulevikus veel emiteerida, siis võiks proovida, et alguses üks kümneaastane ja siis kunagi tulevikus vaadata, kuidas sellega läks ja siis proovida teisi.

Milline on hetkel olukord majanduses ja ettevõtluses?

Võib-olla hakkab (majandus) juba vaikselt paranema, vähemalt kui vaadata tänavapilti, siis tundub, et me liigume päris kiiresti jälle mingisuguse normaalsuse suunas jättes kõrvale välisturismi ja Soome turismi. Teistes harudes on juba mingisugust taastumist näha. Käisin Tartus paar päeva tagasi. Bussid olid pungil rahvast täis. See on positiivne. Aga võib-olla mõnes teises majandusharus, kui kõik on juba ette tellitud, näeme me praegu veel päris häid olukordi. Kui uusi tellimusi ei tule peale, siis mõnedes harudes hakkab kriis alles süvenema. Kokkuvõttes, me oleme juba sügavas augus, aga see auk jääb nüüd võib-olla väiksemaks kui ei tule viiruse teist lainet.

Praegu on kuulda uudiseid, kus märksõnaks on saneerimine...

Osad ettevõtted olid juba nii ääre peal finantsiliselt. Kui tuli täiendav pauk, kus turud langesid ära, siis mõni satub kindlasti raskutesse. Mõni perekond satub raskustesse. Kui me vaatame rahvusvaheliselt, siis mõni riik võib sattuda raskustesse. Pankrot ja võlgade mahakirjutamine saab kindlasti olema teema, mis jääb meiega mitmeks aastaks.

Kui sügavale kukuvad pankades halvad laenud?

Praegu on veel liiga vara öelda. Kui see osutub lühiajaliseks ja neid maksepuhkuseid on päris ulatuslikult rakendatud, siis ettevõtted saavad jälle jalad alla ja see ei pruugi nii suureks muutuda. Peaasi, et pangad on praegu väga tugevalt kapitaliseeritud ja neid puhvreid on, millega toime tulla.