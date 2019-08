VIDEO | Hololei: meil pole täna head lahendust, kuidas Eesti energiakindlus järgmiseks 30 aastaks tagada

Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadi peadirektori Henrik Hololei juhitud kontori otsused mõjutavad otseselt 500 miljonit eurooplast. Ärileht rääkis Hololeiga Alexela uue tankla avamisel, mida Hololei pidas üheks näiteks Eesti tubli erasektori võimekusest turule tuua keerulisi ning innovatiivseid lahendusi.

Hololei selgitas, millised tulevikulahendused on vajalikud Euroopa Liidu kliimaeesmärkide täitmiseks kui ka see, mis eeldusi on nende lahenduste tekkimiseks vaja. Lisaks rääkis Hololei põlevkivist ning rõhutas vajadust leida ühtne ja arusaadav nägemus, mis suudaks järgmise 35 aasta jooksul tagada Eesti varustus- ja energiakindluse.