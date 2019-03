VIDEO | Indrek Neivelt: olukord pangandusturul on rahapesuskandaaliga totaalselt muutunud, tuleb teha uus pank

Neivelti sõnul on Eesti pangandus seoses rahapesuskandaaliga jõudnud uude etappi.

Kui varem vaatasime meie, et tasud on liiga kõrged ja kasumid pankadel liiga suured, siis nüüd Rootsi poolt vaadates ei ole siit saadav kasum piisav, et seda riski võtta. "Seda maineriski, mis nad on siin nüüd kahjuks kannatanud, ei kaalu üles see tasu,mis nad meilt saavad," tõdeb Neivelt.

"Selge on see, et pangandus kuu aega tagasi ja praegu on täiesti erinevates paradigmades,“ lausus Neivelt.

Neilvet on rääkinud ettevõtjatega, kes tegelevad pangandustehnoloogiatega, samuti on ta kohtunud inimestega, kes tahaksid investeerida uutesse ettevõtmistesse. Neivelti sõnul on olemad inimesed ning ka raha uue laiapõhjalise panga loomiseks. Kuid küsimus on, kas

kliendid ka selle muutusega kaasa tulevad. Kas nad on valmis oma harjumuspärast mustrit muutma ja panka vahetama.

Neivelt kinnitab jätkuvalt, et tal puudub isiklik ambitsioon panka teha, kuid ta aitab hea meelega kaasa, kui sellest on näha kasu kogu ühiskonnale.

Neivelti sõnul peaks lähiajal selgeks saama, kas mõttekas on luua uus pank täiesti nullist või luua see mõne olemasoleva litsentsiga finantsasutusega koostöös.