VIDEO ja BLOGI | Maaeluministri kandidaat Arvo Aller: mina usaldan VTA-d ja PRIA-t

Reedel EKRE maaeluministri kandidaadiks nimetatud Arvo Aller lausus Delfile, et alustaks tööd maaeluministeeriumis rahulikult, et keerulisse aega selgust luua ning töörahu saavutada.

Intervjuus Eesti rahvusringhäälingule sõnas Aller, et asub esimese ülesandena ministeeriumis töörahu taastama ning info tema kandidatuurist jõudis ajakirjandusse liiga vara. Aller rääkis intervjuus, et esmalt pakuti talle ministrikohta pärast riigisekretäri raporti avalikustamist, kuid Aller kaalus pakkumist pikalt.

Arvo Alleri pressikonverents

Pressikonverents on läbi.

Mis saab eelmise ministri nõunikest? Kõik lahkusid koos eelmise ministriga, kes saavad olema uued, otsustan, kui saan ministriks, vastab Aller.

Aga mis Mart Järvikust saab? Martin Helme: sellise kogemusega isikuid nagu Järvik leiab erakonnas kindlasti rakendust, ta on tõestanud ennast hea tugeva juhina. Konkreetseid positsioone pole täna veel võimalik välja tuua.

Kas Ago Pärtel on kantsleri kandidaat? Ma ei oska öelda, vastab Aller, nimesid veel ei ole.

Tuleb nad ümber laua võtta ja ühine arusaam leida, ütleb Aller VTA ja PRIA ümber lahvatanud skandaali kohta.

Kindlasti tuleb üle vaadata maale elama asumise programm, toetab Aller Järviku ühte algatust.

Aller kohtub peagi endise ministri Järvikuga, süveneb Järviku pakutud ministeeriumi strukutuurimuudatustesse.

VTA peaks olema läbipaistvam, ütleb Aller ja toob näiteks M.V. Wooli teema läbipaistmatu kommunikatsiooni.

Kas VTA töös peaks midagi muutma? Need on järgmised sammud, kindlasti läbipaistvus. Aga mis konkreetselt, seda otsustan pärast ministriks saamist.

Martin Helme kinnitab, et top-up-iks püütakse tõepoolest raha juurde leida.

Mida arvata põldureist, kes tulevad protesteerima, kui saavad lubatud 15 miljoni toetuse asemel 5 miljonit? Sellele leitaske lisaraha, lubab Aller.

"Jah, ma usaldan" vastab Aller küsimusele, et kas ta usaldab ametkondi.

Politiilisest kogemusest olen Jõhvi vallavolikogu liige, kandideerisin EKRE nimekirjas. Olen EKRE volikogu liige ja piirkonna juhatuse liige.

Mis oli kõige raskem otsustamise juures? Meedia, vastab Aller.

Hetkel on suur kära endise ministri ümber, sealt edasi PRIA, VTA ja M.V Wooli ümber, esiteks tuleb raha saavutada.

Seadusest tuleb kinni pidada, kiusamine on tõlgendamise küsimus, ütleb Aller VTA ja PRIA ümber lahvatanud segaduste kohta.

Kas üritate VTA-s ja PRIA-s asju läbipaistvamaks muuta? Teades PRIA asju, siis seal saame kindlasti asju parandada, lubab Aller.

Asjadesse süvenemata ma ei oska mida kommenteerida, pean nägema sisusse, miks ja kuidas see on tekkinud, mis on jäänud tegemata.

Milline on teie suhtumine M.V.Wooli kaasuses?

Kas olete ka pisut pabinas, kuivõrd maaleuministeeriumis on ärevad ajad? Eks ikka, vastab Aller.

Kas kantsleri kandidaat on olemas? Ei veel, vastab Aller.

Olen Ida-Virumaalt, Jõhvist, põlumajanduses alates 1997. aastast

Arvo Aller: on väga suur au ja võimalus olla maaeluminister sellel raskel ajal.

Arvo Allerti tutvustab EKRE üks juhte Martin Helme.

Alles on eestluse ja maaelu tõrvikuhoidja, tõsine maa sool, kiidab Helme. Mõttele, et Alleri poole pöörduda, sellega hakkasime tegelema umbes ajal, mil riigisekretäri raport valmis sai.

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/arvo-aller-alustaks-maaeluministeeriumis-tood-rahulikult-et-segadusse-selgust-luua?id=88237549

https://www.delfi.ee/news/paevauudised/eesti/video-ekre-maaeluministrikandidaat-on-arvo-aller-mart-helme-nimetab-teda-erakonna-tugisambaks?id=88227095